Met je smartphone op de wc? Dat kan je duur komen te staan

Scrollen op je telefoon terwijl je op het toilet zit: veel mensen doen niet anders. Even het nieuws checken, Instagram openen of een paar berichten beantwoorden. Maar misschien moet je er maar mee ophouden. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat dit de kans op aambeien flink vergroot.

Amerikaanse onderzoekers van het Beth Israel Deaconess Medical Center ontdekten dat mensen die hun smartphone gebruiken op de wc veel vaker last hebben van aambeien dan mensen die hun telefoon buiten de badkamer laten.

46 procent meer kans

Alleen al in de Verenigde Staten leiden aambeien jaarlijks tot bijna vier miljoen dokters- en spoedbezoeken. De behandeling kost het zorgsysteem meer dan 800 miljoen dollar per jaar. De aandoening ontstaat wanneer aderen rond de anus of het rectum opzwellen, wat pijn en bloedingen kan veroorzaken.

Voor het onderzoek werden 125 volwassenen gevolgd die een preventieve darmonderzoek ondergingen. Ze vulden eerst een vragenlijst in over hun leefstijl en toiletgewoonten. Daarna ging de broek naar beneden en keken artsen of er tekenen van aambeien te zien waren in de bilnaad.

Twee derde van de deelnemers gaf toe dat ze hun smartphone meenemen naar het toilet. En daar bleek een duidelijk verschil: mensen die scrollen op de wc hadden 46 procent meer kans op aambeien dan mensen die dat niet doen.

Scrollen verlengt de zit

De verklaring ligt waarschijnlijk niet in het toestel zelf, maar in de tijd die je blijft zitten. Wie zijn telefoon gebruikt op de wc, blijft gemiddeld langer zitten. Zo zei 37 procent van de smartphonegebruikers dat ze meer dan vijf minuten op het toilet blijven per bezoek. Bij mensen zonder telefoon was dat slechts 7 procent.

In die extra minuten neemt de druk op de gevoelige weefsels rond de anus toe en dat kan volgens de onderzoekers bijdragen aan het ontstaan van aambeien.

Advies

Senior onderzoeker Trisha Pasricha heeft een simpel advies. “Laat je telefoon buiten de badkamer en probeer niet langer dan een paar minuten op het toilet te zitten. Duurt het langer, vraag jezelf dan af: was het echt zo moeilijk, of werd ik gewoon afgeleid?”

Waarschijnlijk gaat het om het laatste. “Apps zijn ontworpen om je aandacht vast te houden. Voor je het weet ben je minuten verder terwijl je gedachteloos zit te scrollen.”