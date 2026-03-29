Bruine aanslag (urinesteen) in je wc-pot? Zo laat je het eenvoudig verdwijnen

Het kleinste kamertje is tegelijk een van de meest bezochte ruimten in het huis. Het is dan ook extra fijn als het schoon en comfortabel is op het toilet. Een hardnekkig probleem is de bruine aanslag die langzaam maar zeker ontstaat in de pot, en lastig te verwijderen is. Hoe zorg je ervoor dat dit verdwijnt? RaBrdar zet een aantal tips op een rijtje.

Wat is de bruine aanslag?

Ook al is de kleur bruin, de aanslag wordt meestal veroorzaakt door stoffen die in urine zitten. De aanslag wordt dan ook wel urinesteen genoemd, en bestaat uit minerale zouten zoals calcium, kalium, natrium en magnesium.

Onhygiënisch

Het ziet er al niet smakelijk uit, maar urinesteen is ook nog eens een voedingsbodem voor bacteriën. Belangrijk dus om de gekleurde laag weg te halen. Hiervoor kun je een speciale urinesteenverwijderaar kopen, maar er zijn ook goedkopere en meer ecologische opties.

Cola

Cola heeft naast zijn dorstlessende karakter ook wonderbaarlijke schoonmaakkwaliteiten; vooral cola zero werkt heel goed om het toilet op te poetsen. Giet de frisdrank direct op de vlekken of spuit het via een sprayflacon op de aanslag. Laat de boel vervolgens twee uur intrekken en schrob voor het doorspoelen de urinesteen weg met een toiletborstel.

Baking soda

Een andere milieuvriendelijke manier om bruine aanslag uit de wc-pot te krijgen, is om baking soda te gebruiken. Gooi een kopje ervan in het toilet en laat het minimaal een kwartier intrekken. Schrob de aanslag vervolgens – net als bij de cola – met een toiletborstel ervanaf.

Geen schoonmaakazijn

Mensen geven vaak de tip om schoonmaakazijn in te zetten om urinesteen te verwijderen, maar dit werkt een stuk minder goed dan cola en baking soda. Soms moet het wel tien uur intrekken, en het is ook niet de meest milieuvriendelijke methode.