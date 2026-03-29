Bruine aanslag (urinesteen) in je wc-pot? Zo laat je het eenvoudig verdwijnen

Het kleinste kamertje is
tegelijk een van de meest bezochte ruimten in het huis. Het is dan ook extra fijn als het schoon en comfortabel is op het toilet. Een
hardnekkig probleem is de bruine aanslag die langzaam maar zeker
ontstaat in de pot, en lastig te verwijderen is. Hoe zorg je ervoor
dat dit verdwijnt? RaBrdar
zet een aantal tips op een rijtje.
Wat is de bruine aanslag?
Ook al is de kleur bruin, de aanslag
wordt meestal veroorzaakt door stoffen die in urine zitten. De aanslag wordt
dan ook wel urinesteen genoemd, en bestaat uit minerale zouten zoals
calcium, kalium, natrium en magnesium.
Onhygiënisch
Het ziet er al niet smakelijk uit, maar
urinesteen is ook nog eens een voedingsbodem voor bacteriën. Belangrijk dus
om de gekleurde laag weg te halen. Hiervoor kun je een speciale
urinesteenverwijderaar kopen, maar er zijn ook goedkopere en meer ecologische opties.
Cola
Cola heeft naast zijn dorstlessende karakter ook wonderbaarlijke schoonmaakkwaliteiten; vooral cola zero werkt heel goed om het
toilet op te poetsen. Giet de frisdrank direct op de vlekken of spuit
het via een sprayflacon op de aanslag. Laat de boel vervolgens twee
uur intrekken en schrob voor het doorspoelen de urinesteen weg met
een toiletborstel.
Baking soda
Een andere milieuvriendelijke manier om
bruine aanslag uit de wc-pot te krijgen, is om baking soda te
gebruiken. Gooi een kopje ervan in het toilet en laat het minimaal
een kwartier intrekken. Schrob de aanslag vervolgens – net als bij
de cola – met een toiletborstel ervanaf.
Geen schoonmaakazijn
Mensen geven vaak de tip om
schoonmaakazijn in te zetten om urinesteen te verwijderen, maar dit
werkt een stuk minder goed dan cola en baking soda. Soms moet het wel
tien uur intrekken, en het is ook niet de meest milieuvriendelijke
methode.