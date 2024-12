Zo krijg je in een handomdraai het koord weer in je hoodie of sportbroek

Het is een van de grootste ergernissen in het washok: je haalt je favoriete sportbroek of hoodie uit de wasmachine, en – natuurlijk – is het koord halverwege of helemaal verdwenen. En daar sta je dan, gefrustreerd, terwijl je probeert dat eigenwijze touwtje terug op zijn plek te krijgen. Maar we hebben goed nieuws: er is een veel slimmere manier om dit te fixen!

Voor deze truc heb je geen ingewikkeld gereedschap nodig, alleen een balpen met een dop. Je duwt één uiteinde van het koord in de plastic dop en schuift de balpen erbij. Nu heb je een handige ‘koordgeleider’ in handen. Steek dit geheel in de opening van je sportkleding en druk het zonder enige moeite door de tunnel. Voilà, probleem opgelost!

Kind kan de was doen

Je hoeft er geen geduld of fijne motoriek te hebben. Een kind kan de was doen!

Wil je precies zien hoe het werkt? Check dan de video van X-gebruiker Figen, waarin deze lifehack haarfijn wordt uitgelegd. Je zult jezelf afvragen waarom je dit niet twintig jaar eerder wist.

Bron: Kramakkel.nl