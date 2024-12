Afghanistan valt doelen in Pakistan aan als vergelding

KABUL (ANP/RTR) - De Afghaanse Taliban heeft aanvallen uitgevoerd op "verschillende" doelen in buurland Pakistan, als vergelding voor een dodelijk bombardement door het Pakistaanse leger. Het is niet bekendgemaakt waar de aanvallen precies plaatsvonden en of er slachtoffers vielen.

Het Afghaanse ministerie van Defensie noemde Pakistan niet specifiek, maar zei dat de aanvallen werden uitgevoerd "voorbij de hypothetische lijn". Die uitdrukking wordt door de Afghaanse autoriteiten gebruikt om te verwijzen naar een betwiste grens met het buurland. De doelen dienden volgens het ministerie als "centra en schuilplaatsen" voor de daders van de aanvallen en hun aanhangers.

Bij het Pakistaanse bombardement van dinsdag kwamen volgens de machthebbers in Afghanistan tientallen mensen om het leven. Onder hen zouden vooral vrouwen en kinderen zijn. Er werd toen al met vergelding gedreigd.