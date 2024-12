Waar is dat kleine klepje onderaan de wasmachine voor?

Wat is dat voor klein klepje onderaan de wasmachine? En kijk je wel eens onder het deurrubbertje? Het zijn geen grote filosofische levensvragen, maar het is wel belangrijk om je was, wasmachine en jezelf fris en fruitig te houden. Ga dus maar eens op onderzoek uit en open dat klepje links- of rechtsonder aan de machine.

Achter het klepje verzamelt de wasmachine wasresten die niet met het water afgevoerd konden worden. Er kan ook pluis, muntjes, een knoop of andere troep achterblijven in het vakje. Als het te vol wordt, dan scheidt de wasmachine ermee uit. Dit betekent niet dat hij kapot is, het vakje moet gewoon even leeggehaald worden. Doe dit in ieder geval één keer in het halfjaar.

Nog smeriger is het tafereel wat zich ongezien afspeelt diep in en onder het rubbertje van de wasmachinedeur. Als je hier nooit naar omkijkt, hoopt zich een kluwen haar, zwarte schimmel en schadelijke bacteriën op. Dit is niet alleen een vies idee, het kan er zelfs voor zorgen dat je ziek wordt. Maak het rubberen randje dus handmatig schoon en droog, liefst na iedere wasbeurt.