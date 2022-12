De droevige teleurstelling van cadeautjes

Honderden miljoenen mensen zijn in de maand december in de weer om cadeautjes te kopen. Ze geven daarbij tientallen miljarden uit. De bedoeling is — vermoedelijk — dat we er gelukkiger van worden.

Het geven van cadeaus kan onder bepaalde omstandigheden wel een echte boost aan je geluk geven. Het gelukseffect van het krijgen is volgens onderzoek bijna altijd teleurstellend. Als je al blij bent met wat je hebt gekregen, dan is dat effect heel tijdelijk. Al na uren went het idee dat je nu een XX hebt. En met die gewenning ebt het geluksgevoel weg.

Ervaringen hebben een groter effect op ons geluk dan spullen. Samen met aardige mensen ergens heen gaan brengt een langere gelukservaring dan een geschenk. Het levert interactie op, je kunt er later op terugkijken en ook anderen vertellen over dat leuke uitje.

En onderzoek laat zien dat het geen dure expeditie naar de Noordpool hoeft te zijn, of een concert van een te dure artiest. Een gezamenlijke stadswandeling kan ook bijdragen aan je geluk. Of - in de zomer - een bezoek aan een park of de natuur. Voor stadsmensen geldt in het algemeen dat een bezoek aan de natuur hen goed doet. Diep van binnen zijn we mensen die in het bos en op de savanne horen. We zitten pas heel kort in steden en van binnen vinden we het fijn om weer even thuis te zijn.