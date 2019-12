Astronomen ontdekken planeten die op suikerspin lijken

Je hebt planeten die bestaan uit gesteente, zoals onze eigen Aarde, maar ook Mars of Venus. Er zijn de gasreuzen Jupiter en Saturnus en de ijzige planeten Uranus en Neptunus. Maar buiten ons zonnestelsel vinden we nog veel wonderlijkere structuren, zoals de suikerspinnen: vederlichte planeten met een donsachtige textuur. ‘Super-puff’ planeten worden ze genoemd.

Amerikaanse astronomen hebben drie jonge exoplaneten, die zich dus buiten ons zonnestelsel bevinden, van dit type ontdekt. Ze draaien rond een ster op 2.600 lichtjaar afstand, genaamd Kepler 51. De planeten zijn bijna net zo groot als Jupiter, maar honderd keer zo licht. Dat betekent dat ze een spectaculair lage dichtheid hebben. Het zijn de meest ‘puffy’ planeten die ooit zijn gevonden. Hun dichtheid is minder dan 0,1 gram per kubieke centimeter. De wetenschappers zelf omschrijven de structuur van de planeet als suikerspinachtig.

De lage dichtheid in combinatie met een ondoorzichtige schil duidt volgens computersimulaties op een atmosfeer, die uit een mix van waterstof en helium bestaat met op grote hoogte een laag methaan. De onderzoekers ontdekten ook dat de atmosfeer van de planeten snel weglekt in de ruimte. Dat zou kunnen verklaren waarom ze zo zeldzaam zijn.

Aangezien deze vreemde ‘puffy’ planeten zo jong zijn kan het gaan om een tijdelijke staat. Mogelijk veranderen de planeten uiteindelijk in een soort miniversies van Neptunus, het meest voorkomende type planeet. “Dat de planeten zo bizar zijn komt deels omdat we ze zo vroeg in hun ontwikkeling waarnemen,” aldus onderzoeker Zachory Berta-Thomson van de universiteit van Colorado-Boulder. “Het komt zelden voor dat we zulke jonge planeten kunnen observeren.”