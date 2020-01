Studie: Je leeft negen jaar langer als je rijk bent

Rijkdom voegt negen gezonde jaren toe aan je leven, blijkt uit een groot onderzoek onder tienduizenden Amerikanen en Britten.

De tienjarige studie bestudeerde alle sociale en economische factoren waardoor mensen een slechte gezondheid krijgen op latere leeftijd. Denk aan leefstijl, werk of sociale omgeving. “Het grootste voordeel in zowel de VS als het VK was voor alle leeftijdscategorieën de mate van welvaart,” aldus dr. Paola Zaninotto, professor aan University College London.

Volgens het onderzoek hadden de rijkste mannen in het Verenigd Koninkrijk en de VS op hun vijftigste nog 31 gezonde levensjaren. De armste mannen leefden nog maar 22 tot 23 jaar in goede gezondheid. De vrouwen uit de hoogste welvaartsgroep konden nog 33 gezonde levensjaren verwachten tegen slechts 24 jaar voor de armste groepen.

Het verschil tussen de rijksten en de armsten is dus gigantisch als het gaat om gezonde levensjaren. Mogelijk is dat probleem wel groter in Amerika en Engeland, omdat daar de inkomensverschillen groter zijn en de zorg slechter.