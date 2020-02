Marco Borsato heeft gelijk: de mens is van nature niet monogaam

Het zal u niet zijn ontgaan: Marco en Leontien Borsato gaan scheiden. Of dat met de affaire van Marco met pianiste Iris Hond te maken heeft, is onduidelijk. Wel zei hij eerder in een interview niet in monogamie te geloven. Biologisch gezien heeft hij gelijk.

“Monogamie is volgens mij iets onnatuurlijks, maar het is nog iets anders om dat als gegeven te accepteren,” zei hij in 2017 tegen Linda. Gek genoeg slaat hij daarmee de spijker op de kop volgens seksuoloog Kaat Bollen. “Uit onderzoek is gebleken dat de mens niet de meest monogame diersoort is”, legt ze uit in Het Laatste Nieuws.

“Ze onderzoeken zoiets door te kijken naar de lengte van de staart van spermacellen. Hoe langer de staart, hoe sneller het sperma zwemt. Wanneer een spermacel een lange staart heeft en dus snel is, wijst dat erop dat een vrouw in haar vruchtbare periode met meerdere mannen seks heeft. Want die spermacellen gaan als het ware in competitie met elkaar. Daarom moeten ze dus ook zo snel kunnen zwemmen.”

Bollen vervolgt: “Aan de hand van sperma kunnen we bij diersoorten zien hoe monogaam ze zijn. Als we kijken naar het sperma van de mens, dan is die staart niet per se heel kort, maar ook niet heel lang. We schijnen niet super monogaam te zijn, maar ook niet heel ontrouw. Qua dier zijn we dus inderdaad niet gemaakt om heel ons leven bij dezelfde persoon te blijven. Maar we zijn wel meer dan dieren alleen, we hebben nog een laagje cultuur over ons”, legt de seksuoloog uit.

Met jan en alleman het bed induiken, zou ‘moeilijkheden geven binnen onze cultuur’. Bollen: “Ik denk dat mensen hier gewoon graag een stabiele basis hebben voor hun gezin. En dan is monogamie toch wel het gemakkelijkste, polyamorie is dus niet iets waar je ‘zomaar’ aan toegeeft. Wanneer één van de twee dat wil en de ander niet, dan gaat het voorlopig gewoon niet”, klinkt het.