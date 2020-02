Indrukwekkende simulatie van NASA toont hoe aarde er uit ziet als oceanen opdrogen

Ongeveer drie vijfde van de aarde ligt verborgen onder water. Dat landschap is net zo gevarieerd als het land dat we wel kunnen zien. In een remake van een video van NASA uit 2008 toont wetenschapper James O’Donoghue hoe de planeet eruit zou zien als al het water is verdwenen.

In de video is te zien hoe de randen van de continenten als eerste zichtbaar worden als de oceanen opdrogen. Ook de landbruggen die de eerste mensen gebruikten om zich te verspreiden over de wereld komen tevoorschijn. Tienduizenden jaren geleden konden onze voorouders van het Europese vasteland naar het Verenigd Koninkrijk lopen, van Siberië naar Alaska en van Australië naar de omliggende eilanden.

“Tijdens de laatste ijstijd lag veel water opgesloten als ijs op de polen van de planeet. Daardoor konden er landbruggen ontstaan,” legt O’Donoghue uit. “Elke brug maakte het mensen mogelijk om te migreren. Toen de ijstijd eindigde kwamen ze door het opkomende water vast te zitten.”

Doordat water weg te halen toont de animatie ons een glimp van de wereld van onze voorvaderen. Het laat verder de langste bergketen op aarde zien, die voor 90 procent onderwater ligt. “Ik vind het bijzonder dat deze animatie onthult dat de oceaanbodem net zo gevarieerd en interessant is als de continenten,” aldus O’Donoghue.