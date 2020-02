Hoe COVID-19 onze geest infecteert, niet onze longen.

Stel jezelf de volgende vraag: zou je medicijnen van de drogist gebruiken als je voor 98 procent zeker wist dat het veilig zou werken? Zou je al je spaargeld durven inzetten in een loterij met 98 procent kans alles te verliezen?

Het coronavirus is een vergelijkbare no-brainer. Als een gewoon lid van de menselijke soort, heb je ongeveer dezelfde kans om aan het coronavirus te sterven als om schatrijk te worden in het gokscenario. Het zijn gemiddelden. Je kansen zijn slechter als je al in zeer slechte gezondheid bent. En veel beter als je jong en gezond bent. Dan is het risico bijna nul.

Waarom dan al die paniek, al die reisbeperkingen en ingestorte beurzen, vraagt dokter Samuel Paul Veissière zich af op Psychology Today. Het gaat over niks anders meer, terwijl de overgrote meerderheid niets te vrezen heeft.

Onze hersenen zijn dol op paniek. De gewone griep kost honderdduizenden jaarlijks het leven. Maar dat kan ons niet schelen. Dat is immers de gewone griep en elk jaar. Het verkeer kost jaarlijks drie keer zoveel doden als de MH 17, maar we hebben het er vrijwel nooit over.

Maar onze hersenen zijn volgens Samuel Paul Veissière heel goed in paniek.

Onze hersenen zijn daarentegen slecht in logica en statistiek. Haaien zijn veel minder gevaarlijk dan honden, maar een film Dogs! zou geen kaskraker worden.

Dat heeft de mens ooit veel opgeleverd. Beter teveel aandacht voor plotseling gevaar dan te weinig. Beter de risico’s van de naderende buffel overschatten, dan onderschatten. En of deze buffel feitelijk minder gevaarlijk is dan vroegere buffels of andere dieren doet er niet toe, voor onze overlevingskans. Dus krijgt een nieuw gevaar onevenredig (vanuit de logica gezien) veel aandacht.

Onze voorvaders waren ook doordrongen van de gevaren van ziekteverwekkers en waren daarop zeer alert. Logisch: een nieuwe ziekte kon hun einde betekenen. Die angst zit diep in ons systeem. En die angst maakt geen sommetjes of het echt wel heel erg is.

En daarom zal iedereen die u vandaag ontmoet het over corona hebben. Terwijl vermoedelijk iedereen die u vandaag ontmoet er niet erg ziek van zal worden.

In de woorden van Nicolaas Beets: Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest, doch dat nooit op zal dagen. Zo heeft men meer te dragen, dan God te dragen geeft.