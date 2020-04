Nieuwe studie: Zuidpool bestond ooit uit regenwoud

Onderzoekers hebben aangetoond dat de Zuidpool 90 miljoen jaar geleden uit regenwoud bestond. Het zou er dan ook veel warmer zijn geweest dan tot nu toe werd gedacht.

Een team van Britse en Duitse wetenschappers ontdekte op 900 kilometer van de Zuidpool tientallen miljoenen jaren oude bosgrond, bestaande uit wortels, pollen en sporen.

Professor Tina van de Flierdt, die het onderzoek mede uitvoerde, zegt: “Het is exceptioneel hoe dit bos bewaard is gebleven, maar nog verrassender is wat het onthult. Zelfs tijdens maandenlange duisternis kon er een regenwoud ontstaan in de buurt van de Zuidpool. Het was er dus warmer dan we dachten.”

De temperaturen moeten gemiddeld rond de twaalf graden hebben gelegen. Dat is warmer dan het nu in Nederland is. In de zomer steeg het kwik destijds tot zeker negentien graden. Het is de warmste periode geweest in de afgelopen 140 miljoen jaar. In de tropen was het gemiddeld 35 graden en het zeeniveau was 170 meter hoger dan nu. Ook het CO2-niveau lag vele malen hoger dan in de huidige tijd.

De Zuidpool was 90 miljoen jaar geleden hoogstwaarschijnlijk ijsvrij, maar het was er wel vier maanden per jaar donker. Het is des te opmerkelijker dat er een regenwoud vol dichte vegetatie kon ontstaan.