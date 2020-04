Even groot en even warm als de aarde: Levensvatbare exoplaneet ontdekt

Het is er niet te warm en niet te koud. Mogelijk is er water en de exoplaneet is ook nog eens ongeveer even groot als de aarde. Er zou dus leven kunnen zijn op Kepler-1649c. Klein puntje: het is 300 lichtjaar vliegen.

NASA meldt dat wetenschappers de levensvatbare planeet hebben gemist toen ze de data van de Kepler-ruimtetelescoop eerder bestudeerden. De telescoop wordt sinds 2018 niet meer gebruikt, maar de data zijn wel voor een tweede keer bekeken. Zo werd de aardachtige exoplaneet alsnog ontdekt.

Kepler-1649c is om precies te zijn 1,06 keer zo groot als de aarde en ontvangt 75 procent van de hoeveelheid licht vergeleken met onze planeet. Grote verschillen zijn er ook: de planeet draait in 19,5 dag rondom een rode dwergster. Dit type staat bekend om de stellaire uitbarstingen die leven lastig maken.

Veel is er verder nog niet bekend over de gesteenteplaneet. Zo is de samenstelling van de atmosfeer een belangrijke onbekende factor. Die heeft namelijk veel invloed op mogelijk leven en de oppervlaktetemperatuur.