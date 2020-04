Wat is er eerder: een vaccin of een geneesmiddel

Ze worden nog al eens door elkaar gehaald: geneesmiddelen tegen corona en vaccins. Maar ze doen iets anders: geneesmiddelen zorgen dat je minder ziek wordt en/of eerder geneest als je eenmaal de ziekte hebt, een vaccin zorgt dat het virus je niet of slechter kan besmetten.

De heilige graal is het vaccin. Als dat er zou zijn en beschikbaar op wereldschaal zou de ziekte (op den duur) kunnen verdwijnen. Maar deskundigen zijn het er over eens: het duurt minstens een jaar voor dat er is. Twee jaar kan ook.

Medicijnen zijn er misschien al. Volgens Trump werkt een malaria-medicijn heel goed. Wie weet heeft hij – een beetje – gelijk, maar er zijn geen afdoende bewijzen voor. Het wordt onderzocht.

Er zijn ook medicijnen die ontwikkeld waren voor de verwante virussen SARS en MERS. Die doen mogelijk ook iets. De meest kansrijke lijkt Remdesivir, dat al wordt ingezet in ziekenhuizen, ook in Nederland. Een bestaand middel tegen TBC lijkt ook (enig) effect te hebben op het verloop van de ziekte.

Daarnaast zijn er overal laboratoria – wetenschappelijke en van Big Farma – op zoek naar middelen. En zo zal de behandeling van de ziekte Covid-19 vermoedelijk gaandeweg effectiever worden.

Maar het wachten blijft op een vaccin.