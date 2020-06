WHO wijzigt advies: We moeten wél mondkapjes dragen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het advies over mondkapjes gewijzigd: ze zijn wél nuttig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en zouden dus in het openbaar gedragen moeten worden.

De internationale organisatie zegt dat er nieuwe studies zijn die aantonen dat mondkapjes ‘een barrière kunnen vormen tegen potentieel besmettelijke druppeltjes’.

Eerder hield de WHO vol dat er niet genoeg bewijs was om gezonde mensen mondkapjes te laten dragen. Het zou enkel voor schijnveiligheid zorgen. Daar komt het instituut nu op terug.

Dr. Maria Van Kerkhove, de belangrijkste corona-expert bij de WHO, zegt tegen persbureau Reuters: “We adviseren overheden om gebruik van mondkapjes in de openbare ruimte aan te moedigen.” Ze raadt aan om een stoffen, niet medisch mondkapje te dragen op plaatsen waar er kans is op besmetting.

De WHO wijst op onderzoek waaruit blijkt dat mensen heel besmettelijk kunnen zijn in de dagen voordat ze symptomen hebben. De mondkapjes zouden voorkomen dat ze in die periode het virus verspreiden.