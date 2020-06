Expert WHO krabbelt terug: Mensen zonder symptomen mogelijk toch wel besmettelijk

Het is een van de belangrijkste vragen omtrent Covid-19: in hoeverre zijn mensen besmettelijk als ze nog geen symptomen hebben? Dinsdag zei een belangrijke deskundige van de WHO dat asymptomatische besmetting ‘heel zeldzaam’ is. Nu komt ze gedeeltelijk terug op die woorden, meldt The Guardian.

Dr. Maria Van Kerkhove vertelde tijdens een persconferentie van de WHO maandag dat uit contactstudies uit onder meer Singapore blijkt dat het virus ‘zeer zelden’ wordt overgedragen door mensen zonder symptomen.

Maar er zijn modelstudies die schatten dat tot 40 procent van alle besmettingen wordt veroorzaakt door mensen die het virus onder de leden hebben, maar daar niets van merken. Van Kerkhove erkent de studies, maar houdt vol dat echte data laten zien dat asymptomatische besmetting weinig voorkomt.

De technische chef coronavirus zegt dat ‘we nog steeds het antwoord niet hebben’ over virustransmissie zonder symptomen. “Ik heb de frase ‘zeer zeldzaam’ gebruikt en ik denk dat het een misverstand is om te stellen dat asymptomatische transmissie wereldwijd een zeldzaamheid is. Ik refereerde aan een set studies en data die nog niet gepubliceerd zijn,” zegt ze. Ze heeft de schattingen van 40 procent niet gemeld, ‘omdat ze uit modellen afkomstig zijn’.

Een complicatie in het onderzoek naar de kwestie is dat mensen die zeggen geen symptomen te hebben in feite ‘pre-symptomatisch’ zijn. Ze hebben heel lichte, nauwelijks merkbare klachten. Van Kerkhove: “Ze registreren niet dat ze ziek zijn.”

Wel blijft de WHO benadrukken dat Covid-19 zich vooral verspreidt door druppeltjes in de lucht dus dat mensen veel besmettelijker zijn als ze bijvoorbeeld hoesten.