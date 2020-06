Sporten voorkomt bijna 4 miljoen doden per jaar

Sporten redt jaarlijks miljoenen mensenlevens. Wereldwijd sterven er om precies te zijn 3,9 miljoen mensen minder, omdat ze fysiek actief zijn. Dat blijkt uit een studie van de universiteiten van Cambridge en Edinburg, die in The Lancet verscheen.

De onderzoekers vergeleken gezondheidsdata uit 168 landen met het aantal mensen dat zich houdt aan de bewegingsrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Volgens de WHO zou je wekelijks 150 minuten gematigd-intensief moeten bewegen (stevig doorwandelen) of 75 minuten intensief (hardlopen, wielrennen). Het aandeel van de bevolking dat die norm haalt verschilt sterk per land. Een derde van de inwoners van Koeweit beweegt voldoende, in het Verenigd Koninkrijk is dat 64 procent en in Mozambique zelfs 94 procent.

Wereldwijd ligt het aantal voortijdige sterfgevallen 15 procent lager, doordat mensen genoeg bewegen. Dat komt overeen met 3,9 miljoen levens die jaarlijks worden gered. Hoewel de cijfers per land verschilden was de positieve bijdrage van lichaamsbeweging aan de volksgezondheid juist erg constant.

Normaal gesproken wordt vooral gekeken naar het aantal mensen dat voortijdig sterft door een gebrek aan lichaamsbeweging. De onderzoekers wilden het nu eens positief formuleren door uit te gaan van het aantal levens dat door sporten wordt gered. “Het toont aan hoe goed we bezig zijn en maakt duidelijk hoeveel gezondheidsvoordelen sporten heeft. Het motiveert bovendien om ons bewegingsniveau wereldwijd nog verder omhoog te krijgen,” zegt dr. Tessa Strain van de University of Cambridge.