Hoe Covid-19 je weerstand sloopt – net als AIDS

Aan het begin van de pandemie dachten we dat het coronavirus een andere luchtwegaandoening veroorzaakte. Binnen door de mond en neus, ziek aan de longen. Maar het virus blijkt niet alleen de longen te schaden, maar ook de nieren, het hart en de bloedsomloop — zelfs onze reuk- en smaakzin.

Daar komt nu nog iets bij, schrijft de New York Times. Bij veel patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, wordt het immuunsysteem bedreigd door uitputting van onmisbare cellen. Het lijkt, zeggen onderzoekers, op wat AIDS met je afweer doet.

Aanvankelijk leken patiënten gebaat bij medicijnen die hun afweer onderdrukken. Maar daaraan bestaan nu twijfels. In ieder geval zijn er patiënten voor wie dat een slecht idee is. Nieuw onderzoek wijst op “zeer complexe immunologische kenmerken van het virus”, zegt Dr. John Wherry, een immunoloog aan de Universiteit van Pennsylvania, wiens laboratorium een ​​gedetailleerd onderzoek doet naar het immuunsysteem van Covid-19-patiënten. Een deel van de patiënten verliest een groot deel van de T-cellen, specifieke afweercellen.

Wherry zegt dat nog veel onduidelijk is, ook al omdat het virus nog te kort bestaat om gedegen – en met controlegroepen – te onderzoeken. Maar hoe meer we weten, hoe minder onschuldig het virus blijkt te zijn. Niet voor degenen die wel drager zijn, maar niet ziek worden, maar wel voor degenen die wel ziek worden. Het is geen gewone griep, verre van dat.