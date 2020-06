Het Chinese leger gaat coronavaccin gebruiken

Het Chinese leger heeft een coronavaccin goedgekeurd dat binnen de eigen gelederen gaat worden gebruikt. Het is ontwikkeld door de onderzoeksafdeling van het leger en een biotechbedrijf, schrijft The Guardian.

Van de zeventien mogelijke coronavaccins die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toe zijn aan de testfase is meer dan de helft (mede) ontwikkeld door Chinese bedrijven of onderzoeksinstituten.

CanSino Biologics uit Hongkong laat weten dat de data van hun tests hebben aangetoond dat het vaccin van het leger ‘een goed veiligheidsprofiel’ heeft en het potentieel heeft om de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus te voorkomen.

Volgens CanSino heeft de centrale militaire commissie in China het vaccin op 25 juni voor een jaar goedgekeurd. Het middel is samen met het Beijing Institute of Biotechnology tot stand gekomen. Het gebruik ervan kan niet zonder toestemming worden uitgebreid.

CanSino kan niet garanderen dat het vaccin op grote schaal gebruikt gaat worden. Volgens vakblad de Lancet zijn er al meer dan duizend experimenten gedaan op tientallen vaccins, maar nog geen enkele is volledig effectief gebleken.