Nieuwe studie naar coronadoden: bloedklonters in ‘bijna elk orgaan’

Covid-19 is veel meer dan een longontsteking. De autopsie van coronadoden wijst uit dat er niet alleen bloedstolsels in de luchtwegen en longen zaten, maar in bijna elk orgaan in het lichaam.

Dat zei een patholoog van New York University tegen CNN donderdag. Tot nu toe gingen artsen ervan uit dat de bloedklonters enkel voorkwamen in de grote bloedvaten van de longen, het hart, hersenen en huid. Maar de nieuwe studie laat zien dat er ook stolsels ontstaan in de kleinere bloedvaten.

“Dit is dramatisch, omdat we het weliswaar verwachtten in de longen, maar we vonden de bloedklonters in vrijwel elk orgaan dat we bestudeerden tijdens de autopsies,” vertelt onderzoekster Amy Rapkiewicz aan CNN.

De wetenschappers ontdekten ook grote beenmergcellen, megakaryocyten genaamd, op ongebruikelijke plaatsen. Volgens Rapkiewicz ‘circuleren deze cellen normaal gesproken niet buiten de botten en longen’. Ze vertelt: “We vonden ze in het hart, de nieren, de lever en andere organen. “Vooral in het hart produceren ze bloedplaatjes, die zorgen voor stolling.”