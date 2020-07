Amerikaanse studie: deze maatregelen hebben meeste effect op verspreiding corona

Mondkapjes dragen, afstand houden, handen wassen en vooral niet met te veel mensen bij elkaar komen, we doen er alles aan om die befaamde R onder de 1 te houden. Maar welke maatregel werkt het best?

Is de reproductiefactor R lager dan 1 dan sterft het virus uit. Boven de 1 neemt de verspreiding weer toe. Een nieuwe studie van arts David Rubin van het kinderziekenhuis in Philadelphia biedt het beste beeld van de effectiviteit van maatregelen tot nu toe. Hij vergeleek data van in totaal meer dan de helft van de Amerikaanse bevolking. “Ontegenzeggelijk is afstand houden de belangrijkste factor om transmissie te voorkomen,” zegt Rubin tegen UPI. “We moeten accepteren dat maatregelen rondom mondkapjes, de omvang van samenkomsten en de toegang tot locaties als cafés en restaurants nodig zijn.”

De studie waarvoor data tussen 25 februari en 23 april zijn gebruikt, keek naar de impact van drie factoren op het reproductiegetal R: social distancing, de omvang van samenkomsten en de buitentemperatuur. Gemiddeld bleek een afname van 50 procent van bezoek aan niet-essentiële bedrijven (winkels, cafés) samen te hangen met een afname van R van 46 procent. Bij driekwart minder van dergelijke bezoekjes nam de R met 60 procent af.

Ook de omvang van samenkomsten had invloed op de R, maar veel minder. Het effect van de buitentemperatuur was onduidelijk: het lijkt erop dat zowel hogere als lagere temperaturen tot een hogere R leiden. Droog lenteweer lijkt het gunstigst.

“Onze data wijzen uit dat de Verenigde Staten een stuk lagere besmettingscijfers zouden hebben als we langer hadden gewacht met het heropstarten van de economie. Dan zouden we nu een relatief normale zomer hebben gehad,” zegt Rubin in een persbericht. “Om een catastrofale herfst en winter te voorkomen moeten we ons houden aan de maatregelen zoals mondkapjes dragen en afstand houden.