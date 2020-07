Psychiaters ontdekken zeldzame aandoening: Belgische vrouw denkt dat ze een kip is

Een 54-jarige Belgische vrouw had gedurende 24 uur lang de waan een kip te zijn. De zeer zeldzame aandoening waarbij mensen denken een dier te zijn, wordt mogelijk vaak niet herkend, schrijven onderzoekers van de Universiteit Leuven. Dat schrijft De Morgen.

De Morgen:

Zoantropie heet deze ziekte, waarbij mensen denken dat ze in een dier zijn veranderd en/of zich gedragen als een dier. Tussen 1850 en 2012 zijn wereldwijd slechts 56 van dit soort ziektegevallen beschreven. Het kunnen allerlei dieren zijn: van een hond, leeuw of tijger tot en met een krokodil, slang of een bij. De casus van de kip staat uitgebreid beschreven in het julinummer van het Tijdschrift voor Psychiatrie.

De patiënt in kwestie werd door haar broer naar de spoeddienst gebracht omdat ze acuut afwijkend gedrag vertoonde. Met intervallen van enkele minuten blies ze haar wangen op en kakelde en tokkelde als een kip. Soms kraaide ze als een haan. Tussendoor was ze aanspreekbaar en kon ze vertellen dat ze vijf nachten amper had geslapen en dat ze al dagenlang het gevoel had dat haar ledematen flapperden en niet meer op haar lichaam pasten. De gedachte dat ze een kip was uitte ze door te zeggen dat men “vergeten was haar op stok te zetten”.

Nog tijdens haar verblijf op de eerste hulp kreeg de vrouw een epileptische aanval waarna de artsen haar enkele uren in slaap brachten. Bij het ontwaken was de waan verdwenen. Zoantropie is verwant met schizofrenie