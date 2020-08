Wil je minder stressen? Lachen helpt volgens onderzoekers

Lachen maakt niet alleen gelukkig, het zorgt er ook voor dat je minder stress ervaart, tonen onderzoekers aan. Het maakt daarbij niet uit hoe hard je lacht, als je het maar vaak doet.

Dat blijkt uit een studie van de universiteit van Basel. De wetenschappers concluderen dat mensen die veel lachen beter om kunnen gaan met stressvolle gebeurtenissen. De intensiteit van de lach speelt daarbij geen rol.

Mensen lachen gemiddeld zo’n 18 keer per dag, meestal tijdens contact met anderen, schrijven de onderzoekers. Maar de verschillen per persoon zijn groot. Zo lachen vrouwen over het algemeen meer dan mannen.

Voor de observationele studie moesten ruim 40 psychologiestudenten twee weken lang op acht willekeurige momenten op een dag een vragenlijst invullen. Zo hoopten de onderzoekers te achterhalen wat het effect is van lachen op stressvolle gebeurtenissen.

Het eerste resultaat was in lijn met de vakliteratuur: In periodes waarin deelnemers veel lachten, ervoeren ze minder stress, terwijl de situatie wél stressvol was. Gek genoeg, was er geen verband met de intensiteit van de lachbui. Met andere woorden: hoe hard ze lachten, maakte niet uit voor het stressniveau. Dát ze lachten was voldoende.