Studie naar cruiseschip: virus verspreidde zich vooral door aerosolen

Een nieuwe studie naar de grote corona-uitbraak aan boord van een cruiseschip toont aan dat het virus zich vooral kon verspreiden via aerosolen. Dat meldt The New York Times.

Op 20 januari stapte één besmette passagier aan boord van de Diamond Princess. Een maand later testte 700 van de ruim 3700 passagiers van het cruiseschip positief op Covid-19. Hoe ernstig ook, het is misschien wel de meest waardevolle casestudie die er is naar de verspreiding van het virus. De boot levert een schat aan data op en is dan ook al vaak bestudeerd.

Aerosolen

In een nieuw rapport gaan onderzoekers van Harvard en het Illinois Institute of Technology aan de hand van computermodellen na hoe het virus zich zo snel kon verspreiden via de gangen, restaurants en andere gemeenschappelijke ruimten van het schip. Conclusie: De hele kleine virusdruppeltjes, aerosolen, waren verantwoordelijk voor tot wel 60 procent van de nieuwe besmettingen aan boord. Zowel dichtbij een persoon als van grotere afstand konden de aerosolen voor infecties zorgen.

De nieuwe bevindingen dragen bij aan een scherp debat tussen virologen. Eerder deze maand gaf de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onder druk van meer dan 200 wetenschappers toe dat niet alleen grote druppels die vrijkomen bij hoesten of niezen tot besmetting kunnen leiden, maar dat er ook kleine virusdruppeltjes zijn die veel langer in de lucht blijven hangen en zo mensen infecteren.

Eerste schatting

Dit is de eerste studie, die de verschillende mogelijke transmissieroutes voor één specifieke situatie vergelijkt. “Veel mensen discussiëren over transmissie door de lucht, maar niemand kon er een getal op plakken,” zegt onderzoeker dr. Parham Azimi van Harvard. “Hoeveel dragen de kleine druppeltjes bij aan de verspreiding – is het 5 procent of 90 procent? In deze studie doen we voor het eerst een schatting, in ieder geval voor de situatie op het cruiseschip.”

Omdat aerosolen kleiner zijn dan hoestdruppels dringen ze gemakkelijker diep door in de longen, waardoor minder virusdeeltjes nodig zijn voor een infectie, stellen de onderzoekers. Dat zou de aerosolen nog gevaarlijker maken.

Toch is het debat nu nog niet teneinde. Er zijn ook wetenschappers die stellen dat het gros van de besmettingen wel degelijk plaatsvindt door de grote druppels die vrijkomen bij hoesten, niezen, schreeuwen of zingen.

To be continued dus.