Experts dachten dat het virus in golven kwam. Het blijkt een bosbrand

Het coronavirus zou in golven komen: het komt op en trekt zich weer terug, waarna een tweede golf en eventueel een derde en vierde hetzelfde patroon zouden volgen. Dat gebeurt alleen niet echt. Experts spreken nu van een bosbrand, waarbij het vuur nooit echt is gedoofd.

Het was geen gekke gedachte dat Covid-19 zich toch op zijn minst in de zomer koest zou houden om weer te pieken in het najaar, net als de griep en net als de meeste verkoudheidsvirussen. Het coronavirus is echter grilliger, of althans het heeft geen boodschap aan mooi weer.

“Er is geen bewijs voor een sterke afname van het aantal besmettingen,” zegt de Amerikaanse epidemioloog Michael Osterholm tegen Business Insider. “Het vuur blijft gewoon branden, een beetje als een bosbrand op zoek naar menselijk hout,” klinkt het luguber.

Osterholm werkte in april samen met andere belangrijke virologen aan een rapport dat de tweede golf moest voorspellen. “Maar nu zien we dat er geen golven zijn.” Of zoals woordvoerder van de WHO, Margaret Harris, eerder al zei: “Het is één hele grote golf.”

Veel griep- en verkoudheidsvirussen volgen een golfpatroon dat los staat van menselijk gedrag. Koudere temperaturen zorgen voor een sterkere beschermlaag om het virus waardoor het langer blijft leven en zich dus beter kan verspreiden, klinkt het. Hogere temperaturen zouden dat laagje uitdrogen.

Dat gaat niet op voor het coronavirus. “De pandemie is meer een vuur en we bevinden ons in een scenario waarin het snel om zich heen grijpt,” aldus Osterholm.

En er is geen brandweer, laat staan een blusvliegtuig.