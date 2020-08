Studie: Griepprik beschermt mogelijk tegen dementie

Een griepprik beschermt niet alleen tegen griep, maar mogelijk ook in enige mate tegen dementie. Dat blijkt uit twee onlangs verschenen studies, waarover CNN schrijft.

De eerste is uitgevoerd door onderzoekers van de University of Texas. Zij bestudeerden data van meer dan 9.000 patiënten ouder dan 60. Daaruit bleek dat één griepprik de kans op Alzheimer met 17 procent verminderde. Meerdere griepprikken verkleinden de kans nog eens met 13 procent. Daarbij was het beter om de vaccinatie op jongere leeftijd te krijgen, dus 60 versus 70 jaar.

Een tweede studie keek naar het effect van een ander vaccin, tegen pneumokokken. De analyse van data van 5.000 mensen van 65 jaar en ouder toonde aan dat de kans op Alzheimer met 25 tot 30 procent afnam door het vaccin.

“Dit zijn hoopgevende resultaten die eerdere studies ondersteunen. Er is al eerder gesuggereerd dat vaccinaties de kans op Alzheimer verkleinen en het verloop van de ziekte vertragen,” zegt neuroloog dr. Richard Isaacson van de Amerikaanse Alzheimer’s Prevention Clinic van het Weill Cornell Medical Center.

“Regelmatige griepvaccinaties, vooral vanaf jongere leeftijd, kunnen beschermen tegen virale infecties die een sneeuwbaleffect teweeg brengen in het immuunsysteem. Deze virale infecties kunnen leiden tot Alzheimer,” legt Isaacson uit. Maar deskundigen zeggen dat meer onderzoek nodig is om exact het verband aan te tonen tussen vaccinaties en de kans op Alzheimer.

Er is nog steeds geen medicijn tegen deze meest voorkomende vorm van dementie. Wel zijn er leefstijlfactoren, zoals voldoende slaap, gezonde voeding en lichaamsbeweging, die het risico op de ziekte verkleinen. Ook vaccinaties kunnen zo’n beschermende leefstijlfactor zijn.