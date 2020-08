Medicijnonderzoek bij mannen leidde tot gevaarlijke overdosering bij vrouwen

Veel medicijnen worden overwegend getest op mannelijke proefpersonen. Daardoor kan in sommige gevallen de dosering voor vrouwen te hoog zijn, waardoor ze last krijgen van ernstige bijwerkingen.

Dat blijkt uit een nieuwe analyse van 86 verschillende medicijnen, die zijn beschreven in meer dan 5.000 wetenschappelijke artikelen. De studie toont aan dat de manier waarop een medicijn door het lichaam beweegt kan voorspellen of er sekseverschillen zijn met betrekking tot de bijwerkingen van de middelen.

In meer dan 90 procent van de gevallen kregen mannen en vrouwen dezelfde dosis, maar vrouwen ervoeren veel ernstigere bijwerkingen dan mannen, zoals misselijkheid, hoofdpijn, slaperigheid, depressie, gewichtstoename, hallucinaties en hartritmestoornissen.

Gezien het groot aantal medicijnen dat is onderzocht, zeggen de onderzoekers dat hun bevindingen het idee ondersteunen dat vrouwen stelselmatig te hoge doses krijgen.

Slaapmiddel

Een van de beste voorbeelden daarvan is het populaire slaapmiddel Ambien. Dat blijft langer in het bloed van vrouwen dan van mannen. Te veel Ambien kan leiden tot slaperigheid en cognitieve beschadiging. Een overdosis kan dodelijk zijn. Hoewel dit al langer bekend is, hebben instanties pas onlangs de dosis voor vrouwen gehalveerd.

“Als het gaat om voorgeschreven medicijnen, werkt een one-size-fits-all-benadering, gebaseerd op door mannen gedomineerd onderzoek, niet. En vrouwen trekken aan het kortste eind,” zegt psycholoog en bioloog Irving Zucker van de University of California Berkeley.

Minder vrouwen

De laatste jaren wordt er steeds meer bekend over de gevolgen van het ontbreken van vrouwelijke proefpersonen bij medicijnonderzoek. Een studie naar 43.000 wetenschappelijke artikelen en 13.000 medicijnonderzoeken toonde aan dat er substantieel minder vrouwelijke proefpersonen waren.

Vooral bij internationale studies naar hiv, chronische nierziekten en hart- en vaatziekten waren er te weinig vrouwelijke deelnemers. “Het ontbreken van vrouwen is wijdverspreid, zelfs bij dier- en celstudies zijn de onderzoeksobjecten hoofdzakelijk mannelijk,” aldus Zucker.