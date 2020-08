Niet eerder scheerde asteroïde zo vlak langs aarde. En niemand wist het

Een asteroïde scheerde afgelopen weekend op nog geen 3.000 kilometer langs de aarde. Volgens de metingen kwam een ruimterots nog nooit zo dichtbij. Meest opmerkelijke: pas zes uur nadat hij voorbij was, is asteroïde 2020 QG ontdekt.

Dat is op zich geen ramp. De ruimterots was maar ongeveer zo groot als een auto en zou in de atmosfeer zijn opgebrand. We zouden er vermoedelijk weinig van merken, maar het is wel verontrustend dat we hem niet hebben zien aankomen. Ruimtevaartorganisaties hebben allerlei detectieprogramma’s, die tijdig moeten registreren wat er allemaal langs de aarde schiet. Uiteindelijk was het een door Nasa gefincancierd programma dat de asteroïde zes uur later opmerkte.

Niet eerder kwam een asteroïde zo dichtbij zonder in te slaan. Nasa kent maar een fractie van dit soort ruimtemateriaal dat langs komt, in het Engels NEO’s (near-earth objects) genoemd. Dat kan gevaarlijk zijn, als er per ongeluk eentje wel groot genoeg is en inslaat op aarde.