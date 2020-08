Mysterieuze radioflitsen uit de ruimte volgen inderdaad patroon

Eerder dit jaar deden astronomen een bijzondere ontdekking: een korte, snelle radioflits uit de ruimte, FRB 121102 genaamd, herhaalde zichzelf niet alleen, maar volgde ook een patroon. Precies op het juiste moment is de radioflits nu opnieuw waargenomen.

Ongeveer 67 dagen lang is de bron stil. Dan zendt hij zo’n 90 dagen radiopulsen uit, waarna hij weer stilvalt. Na 157 dagen herhaalt de cyclus zich. Maar de Fast Radio Bursts (FRB) zijn extreem mysterieus. Er was dan ook geen garantie dat het patroon door zou gaan, zoals voorspeld. Onderzoekers blijven FRB 121102 nu nauwlettend volgen in de hoop te kunnen achterhalen wat het fenomeen veroorzaakt.

Milliseconden

Voor wie vergeten is wat Fast Radio Bursts zijn: zoals de naam al suggereert zijn het uitbarstingen van radiogolven die heel kort duren, slechts enkele milliseconden. Ze zijn afkomstig van sterrenstelsels miljoenen lichtjaren hiervandaan en zijn extreem krachtig. In die enkele milliseconden zenden ze net zoveel energie uit als honderden miljoenen zonnen.

Meestal vangen we eenmalig een signaal op en blijft het daarbij, wat het heel lastig maakt om ze op te sporen en de bron te achterhalen. Maar er is een handjevol FRB’s dat zich lijkt te herhalen volgens een vast patroon. Die kunnen beter bijdragen aan de oplossing van het mysterie. Wetenschappers hebben overigens wel een idee waar de signalen vandaan komen. Mogelijk gaat het om een bepaald type neutronenster, magnetars genaamd.

Voordat een team van de universiteit van Manchester ontdekte dat FRB 121102 een vast patroon volgde, was de radiopuls al bekend als de meest actieve in zijn soort, met meerdere uitbarstingen sinds de ontdekking in 2012. Daardoor lukte het astronomen voor het eerst om een FRB te lokaliseren. Hij blijkt afkomstig uit een dwergsterrenstelsel op 3 miljard lichtjaar afstand.