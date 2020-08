Fascinerend: deze kaart toont waar je woonplaats honderden miljoenen jaren geleden lag

Ooit vormde al het land op aarde één geheel, Pangea, zoals je misschien nog van de aardrijkskundeles kunt herinneren. Maar vanaf ongeveer 600 miljoen jaar geleden brak het supercontinent in stukken. De tektonische platen raakten op drift. En dat zijn ze nog altijd.

Een Californische paleontoloog heeft nu een kaart gemaakt waarop je kunt zien waar bijvoorbeeld Amsterdam zich 600 miljoen jaar geleden bevond op de aardbol (verrassing: heel ergens anders dan nu).

Het leuke is dat je ook kunt achterhalen dat Amsterdam vlakbij Dakar lag, de hoofdstad van Senegal en Kaapstad was relatief dichtbij Buenos Aires. Beijing lag dan weer op een van de weinige grote eilanden van die tijd. Maar de interactieve wereldbol van Ian Webster kan veel meer. Je kunt ontdekken waar de eerste reptielen leefden of wanneer de eerste bloem bloeide, maar ook welke dinosaurussen er ooit leefden in de buurt van je woonplaats.

“Het laat zien dat de aarde dynamisch is en kan veranderen,” vertelt Webster (30) tegen CNN. “De geschiedenis van de Aarde is langer dan we ons kunnen voorstellen en de huidige ligging van de tektonische platen en continenten is per ongeluk ontstaan. Het zal weer heel anders zijn in de toekomst en de Aarde zal ons waarschijnlijk allemaal overleven.”

Laat je fascineren door de interactieve kaart van Webster (klik op de afbeelding):