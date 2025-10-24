Vermiste Tijn dood gevonden, mannen verdacht van moord/doodslag

De vermiste 25-jarige Tijn uit Alkmaar is dood aangetroffen, meldt het Openbaar Ministerie. De twee mannen die eerder zijn opgepakt, worden verdacht van moord dan wel doodslag en het wegmaken van Tijns lichaam. De precieze toedracht van zijn overlijden is onderdeel van het lopend onderzoek.

Tijn was op 14 september als vermist opgegeven.

Laatstelijk gezien

Vast staat dat Tijn op vrijdag 12 september van Daalmeer naar de omgeving van het park Rekerhout is gefietst, een ritje van ongeveer 6 minuten. Later op de dag is hij nog bij winkelcentrum de Mare geweest. Zijn fiets, een zilver- of lichtkleurige Cortina damesfiets met voorop een draagrek, is later teruggevonden bij het Deurlooplein in Alkmaar.

De politie heeft beelden vrijgegeven van Tijn op donderdag 11 september, waarop te zien is dat hij rond 15.00 uur geld opnam bij een Geldmaat. Hij droeg een jas van Moncler en sneakers van Nike. Een getuige verklaarde Tijn op maandagavond 15 september nog te hebben gezien en gesproken in de Dollardstraat.

Opgeschaald onderzoek

Op 26 september werd de vermissing opgeschaald naar een Team Grootschalige Opsporing (TGO). De recherche ging ervan uit dat er sprake was van een misdrijf. Grote gebieden, waaronder park Rekerhout en de Alkmaarderhout, zijn doorzocht met hulp van het Veteranen Search Team. Ook zijn drones met warmtecamera's, sonarboten en onderwaterdrones ingezet.

Aanhoudingen

Op 16 oktober zijn twee mannen aangehouden: een 32-jarige en een 38-jarige Alkmaarder. Zij worden verdacht van moord dan wel doodslag en van het wegmaken van een lichaam. Beide verdachten zijn ingesloten en zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat mogen communiceren.

De raadkamer van de rechtbank beoordeelt woensdag 29 oktober de verlenging van hun voorlopige hechtenis. Het strafrechtelijk onderzoek gaat intussen verder. Vanwege het lopend onderzoek is de woordvoering terughoudend.

Signalement

Tijn is 25 jaar oud, 1,73 meter lang en heeft kort, rossig haar met bruine ogen. Hij heeft een normaal postuur en een lichte huidskleur. Op de dag van zijn verdwijning droeg hij vermoedelijk donkergekleurde kleding, zijn zwarte Moncler jas en witte Nike sneakers.

Tips gevraagd

Politie en OM bedanken iedereen die heeft meegezocht naar Tijn. De nabestaanden van Tijn hebben gevraagd om hun privacy te respecteren. Het politieonderzoek gaat verder. Heeft u nog informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op via 0800-6070. Liever anoniem? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.