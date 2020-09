Experiment: ‘Scherm voor gezicht veel minder effectief tegen corona’

In plaats van een mondkapje dragen mensen soms ook een gezichtsscherm, dat om het voorhoofd vastzit. Volgens een recent experiment is dit face shield veel minder effectief in het voorkomen van de verspreiding van virusdruppeltjes.

In de simulatie is te zien hoe in eerste instantie druppels die vrijkomen bij het hoesten naar de grond worden afgebogen, maar daarna blijven kleine deeltjes in de lucht hangen, omdat ze onder het spatscherm door komen. Ze kunnen zich tot bijna een meter verspreiden.

Ook mondkapjes met een ventiel bieden minder bescherming, omdat er nog veel druppeltjes door heen komen, waarvan slechts een deel richting de grond gaat.

Mensen die langdurig een mondkapje moeten dragen, kiezen vanwege het comfort weleens voor een gezichtsscherm. Het zit lekkerder, maar het maakt ook gezichtsuitdrukkingen beter zichtbaar.

Het is goed om te beseffen dat je dan wel iets minder beschermd bent, zoals te zien is in onderstaande video.