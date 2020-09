Voor jongere valt het wel mee? Chronische patiënten doorgaans jong, vrouw en voorheen gezond.

Covid is de ziekte waar dikke, zieke oude mannen aan sterven. Nu worden vooral jongeren ziek, dus het gaat best goed. Want de kans dat jongeren ziek worden en sterven aan Covid is klein. Een 25-jarige die de ziekte oploopt, loopt ongeveer 250 keer minder kans om te overlijden dan een geïnfecteerde 85 jaar oud

Dat moge zo zijn, maar in een stuk voor de Atlantic zoekt Derek Thompson uit wat de andere risico’s voor jongeren zijn. Zijn conclusie na het doorzoeken van talrijke studies is dubbel. Verhoudingsgewijs zullen weinig jongeren dood gaan. Maar als ze flink ziek worden is de kans wel groot dat ze chronische patiënten worden. Waarbij moet worden aangetekend dat chronisch relatief is voor een ziekte die nog geen jaar bestaat. Dat geldt ook voor andere cijfers die hier volgen. Er wordt heel veel onderzoek gedaan, maar we weten nog veel niet, zeker van de gevolgen van Covid op lange termijn

Met de cijfers van nu loopt een gezonde man van 30 een kans van 1 op 100 dat hij – als hij Covid heeft gekregen – langdurig ernstige klachten krijgt. Wat voor klachten? Chronische vermoeidheid, kortademigheid, niet-aflatende koorts, darm problemen, verloren reukvermogen, hallucinaties, geheugenverlies op korte termijn, uitpuilende aderen, blauwe plekken, gynaecologische problemen en een grillige hartslag.

En volgens de neurowetenschapper David Putrino zijn chronische patiënten doorgaans jong (de gemiddelde leeftijd in zijn onderzoek is 44), vrouwelijk en voorheen gezond.

Thompson: “Nog beangstigender dan wat we nu leren, is wat we nog niet kunnen weten: de werkelijk lange termijn – zoals in decennia lange – gevolgen van deze ziekte voor het lichaam. “We weten dat hepatitis C tot leverkanker leidt, we weten dat humaan papillomavirus tot baarmoederhalskanker leidt, we weten dat HIV tot bepaalde vormen van kanker leidt”, vertelt Howard Forman, een professor in gezondheidsbeleid aan Yale, aan James Hamblin en Katherine Wells van The Atlantische Oceaan. “We hebben geen idee of het hebben van deze infectie betekent dat je over 10 jaar een verhoogd risico op lymfoom hebt.”