Kansrijk vaccin uit Oxford loopt ernstig uitstel op

De Britse farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford onderbreken de vergevorderde proeven met een coronavaccin om veiligheidsredenen. Het kandidaat-vaccin heeft mogelijk ongewenste bijeffecten veroorzaakt bij een proefpersoon.

Volgens een woordvoerder van AstraZeneca gaat het om een “routinepauze” om ervoor te zorgen dat er geen ernstige bijwerkingen zijn bij de vrijwilligers. “Bij grote experimenten komen er altijd toevalligheden voor, maar die moeten nu door een onafhankelijke commissie grondig onderzocht worden”.

Er mogen geen nieuwe tests uitgevoerd worden, maar de vrijwilligers die al een dosis kregen, worden wel nog verder opgevolgd.

De proeven, die in de derde fase zijn, worden momenteel uitgevoerd in de Verenigde Staten. De proef waarbij de ongewenste bijeffecten zijn opgetreden, vond plaats in het Verenigd Koninkrijk.