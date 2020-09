Wat griep en corona samen kunnen aanrichten in je lichaam

We moeten ons niet alleen schrapzetten voor een tweede coronagolf, met een beetje pech komt er ook nog een griepepidemie overheen. En als je beide virussen tegelijkertijd krijgt, is dat hoogstwaarschijnlijk extra zwaar voor je lichaam.

“Je kunt zeker griep en Covid-19 tegelijk krijgen en dat kan catastrofaal zijn voor je immuunsysteem,” zegt dr. Adrian Burrowes, arts in Florida, tegen CNN. “Sterker nog, als je geïnfecteerd bent met het ene virus ben je vermoedelijk kwetsbaarder voor het andere,” reageert epidemioloog dr. Seema Yasmin. “Als je het griepvirus onder de leden hebt, verzwakt dat je lichaam,” aldus Yasmin, directeur van het Stanford Health Communication Initiative.

“De verdediging van je lichaam wordt minder, waardoor een tweede virus makkelijker binnenkomt.” Zowel het coronavirus als de griep kunnen schade veroorzaken aan allerlei organen. “Als je beide ziektes tegelijk hebt, wordt de kans groter op lange termijnschade aan organen als de longen en het hart,” zegt geneeskundeprofessor aan de universiteit van California dr. Michael Matthay.

Het is onduidelijk hoeveel zwaarder het precies is om beide virussen tegelijk te krijgen en wat de gevolgen op termijn zijn. Daarvoor is Covid-19 nog te nieuw. “Maar de twee virussen samen kunnen zeker meer schade aanrichten in de longen en meer luchtwegproblemen veroorzaken,” aldus Matthay.