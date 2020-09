Zoekresultaten Google voorspellen coronapiek paar weken later

In de strijd tegen het coronavirus is het handig om zo vroeg mogelijk te weten waar het aantal besmettingen gaat oplopen. Daar kan Google bij helpen. Waar meer gezocht werd op darmklachten, piekte de besmettingscijfers drie tot vier weken later.

In een recente studie lukte het Amerikaanse onderzoekers om regionaal te voorspellen waar het aantal besmettingen gaat oplopen. Ze keken niet naar zoektermen als hoesten, koorts of ademhalingsproblemen, toch belangrijkere symptomen van Covid-19, maar naar darmklachten, zoals buikpijn, diarree en misselijkheid.

“We hebben coronasymptomen geïdentificeerd op basis van eerdere studies en kwamen op smaakverlies, buikpijn, overgeven, diarree en weinig eetlust,” aldus hoofdonderzoeker Imama Ahmad. Met hulp van Google Trends vergeleken de onderzoekers het zoekvolume voor deze termen in 15 Amerikaanse staten met het aantal gerapporteerde besmettingen tussen januari en april.

Er bleek inderdaad een verband tussen de zoektermen en het aantal besmettingen met, gek genoeg, de grootste besmettingspiek drie tot vier weken nadat gezocht werd op de symptomen.

“Onze data benadrukken het belang van darmklachten als potentiële voorbode van een coronabesmetting. Google Trends kan een waardevolle tool zijn om het verloop van de pandemie te voorspellen,” leggen de onderzoekers uit.

Het is niet voor het eerst dat de zoekresultaten van Google een epidemie voorspellen. Eerder is al eens aangetoond dat ook de griep kan worden voorspeld aan de hand van het online zoekgedrag van mensen.