‘Dieren voelen magnetische velden mogelijk door microben in hun lichaam’

Dieren voelen de magnetische velden van de aarde. Daardoor kunnen ze migreren over grote afstanden. Door de lucht, door het water of over land, weten ze zo precies hun weg te vinden. Wetenschappers hebben nu een idee hoe het kan dat ze de magnetische kracht kunnen voelen.

Tot nu toe waren er twee verklaringen voor de gave, waardoor trekvogels, vissen en zoogdieren grote afstanden kunnen afleggen zonder te verdwalen. Eerste hypothese is dat de dieren eiwitten, cryptochromen, hebben, die gevoelig zijn voor licht en die hen helpen om de magnetische velden te ‘zien’. Tweede theorie is dat er clusters ijzer in de dieren zitten die de magnetische velden kunnen detecteren.

Maar beide verklaringen zijn onvoldoende bewezen en dus komen onderzoekers met een derde idee: een kompas van microben. Er zouden bacteriën in symbiose met de dieren leven, specifiek magnetotactische bacteriën (MTB), die zich kunnen oriënteren via magnetische veldlijnen door een keten van magnetische structuren in het lichaam genoemd.

Maar de onderzoekers onder leiding van dierengenoomdeskundige Robert Fitak van de universiteit van Central Florida hebben enkel aanwijzingen gevonden voor hun hypothese. Sluitend bewijs is er nog niet dat er magnetisch geladen microben in dieren leven die ervoor zorgen dat ze hun weg weten te vinden in de wereld.