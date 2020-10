‘Luchtvervuiling laat spoor na in kinderhersenen: link met alzheimer op latere leeftijd’

In de hersenen van een aantal Mexicaanse kinderen zijn nanodeeltjes gevonden die afkomstig zijn van luchtvervuiling. Ze worden gelinkt aan de moleculaire schade die optreedt bij alzheimer en parkinson.

Als toekomstig onderzoek deze ontdekking bevestigt, kan dat grote gevolgen hebben, aangezien 90 procent van de wereldbevolking in vervuilde lucht leeft, schrijft Science Alert. Medisch experts zijn vooralsnog voorzichtig over de conclusies van de nieuwe studie. Hoewel ze toegeven dat de nanodeeltjes waarschijnlijk tot hersenschade leiden, is nog niet gezegd dat ze ook een ziekte als alzheimer tot gevolg hebben.

Er is al meer bewijs dat blootstelling aan luchtvervuiling leidt tot een verhoogde kans op degeneratieve hersenaandoeningen, maar de nieuwe studie toont ook het onderliggende mechanisme aan, waardoor de schade optreedt.

De onderzoekers vonden een heleboel piepkleine vervuilingsdeeltjes in de hersenstammen van 186 jonge inwoners van Mexico City, die plotseling stierven toen ze tussen de 11 maanden en 27 jaar oud waren. De deeltjes hebben waarschijnlijk de hersenen bereikt via neus, darmen of bloedbaan.

Er bleek een sterke link tussen de nanodeeltjes en de abnormale eiwitten in de hersenen, die kenmerkend zijn voor onder meer alzheimer en parkinson. De afwijkende eiwitten werden niet teruggevonden in de hersenen van even oude mensen uit minder vervuilde gebieden.

,,Het is angstaanjagend, want zelfs bij hele kleine kinderen is er al schade aan de hersenstam”, zegt professor Barbara Maher van de Britse Lancaster University. ,,We kunnen nog geen causaliteit aantonen, maar hoe kun je verwachten dat deze nanodeeltjes, die metalen stukjes bevatten, inactief en ongevaarlijk zijn in de kritische cellen van de hersenen? Het lijkt er echt op dat deze kleine deeltjes ‘de kogels afschieten’ die de waargenomen degeneratieve hersenschade aanrichten.”

Professor Louise Serpell van de University of Sussex zegt dat de nanodeeltjes een plausibele verklaring zijn voor de hersenschade, maar dat er niet genoeg bewijs is dat ze ook dementie veroorzaken. ,,Er zijn veel andere mogelijke oorzaken.” Maar ze zegt ook: ,,Onze blootstelling aan luchtvervuiling is wellicht een heel belangrijke trigger voor de ziekte.”