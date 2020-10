‘Ruik je deze geuren niet dan heb je misschien corona’

Geur- en smaakverlies zijn bekende verschijnselen van een coronabesmetting. Mocht je twijfelen of je nog goed kunt ruiken, dan is het natuurlijk slim om dat te controleren door aan sterk geurende dingen te ruiken. Wetenschappers hebben dat uitgetest en ontdekten dat twee geuren in het bijzonder wegvielen bij mensen die besmet waren met het coronavirus.

Uit een Indiase studie, waar The New York Times over schrijft, blijkt dat 87 procent van de onderzochte mensen geen reukvermogen had door de coronabesmetting. Uit een Amerikaans onderzoek van Vanderbilt University Medical Center bleek zelfs dat bij een kwart van de besmette mensen dat het enige symptoom was.

De Indiase onderzoekers lieten een groep coronapatiënten en een controlegroep aan vijf producten ruiken: pepermunt, venkel, kokosolie, knoflook en kardemom. Kokosolie en pepermunt bleken als eerste weg te vallen en het lastigst te ruiken voor de besmette personen, terwijl de controlegroep er geen moeite mee had. Een kwart van de covid-patiënten kon geen kokosolie ruiken en een vijfde geen pepermunt.