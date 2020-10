Nieuwe studies linken bloedgroep opnieuw aan kans op corona

Mensen met bloedgroep O hebben mogelijk minder kans om een coronabesmetting op te lopen en lopen minder risico om ernstig ziek te worden door Covid-19. Dat vermoeden wordt bevestigd door twee nieuwe studies, die in vakblad Blood Advances zijn verschenen.

Uit Deens onderzoek onder ruim 7400 positief geteste mensen blijkt dat slechts 38,4 procent bloedgroep O had. Bij 2,2 miljoen niet-geteste mensen had 41,7 procent deze bloedgroep. Daarentegen had 44,4 procent van de mensen met corona bloedgroep A, terwijl gemiddeld 42,4 procent van de Denen dit bloedtype heeft. De verschillen zijn dus niet heel groot, maar ze zijn er wel.

Ook de ernst van het ziekteverloop verschilt per bloedgroep. Volgens Canadese onderzoekers moest 84 procent van de ernstig zieke coronapatiënten met bloedgroep A of AB aan de beademing, terwijl dit bij de bloedgroepen O of B maar 61 procent was. Mensen met bloedgroep A of AB lagen gemiddeld ook langer op de intensive care.

“Als arts houd ik dit gegeven in mijn achterhoofd als ik patiënten zie, maar er is meer onderzoek nodig”, zegt intensive care-arts in Vancouver, dr. Mypinder Sekhon. “Ik geloof niet dat bloedgroep belangrijker is dan andere risicofactoren zoals leeftijd of overgewicht.” Sekhon voegt daaraan toe: “Als je bloedgroep A hebt, hoef je echt niet in paniek te raken en als je O hebt ben je niet vrij om naar de pub te gaan.”

Waarom bloedgroep O beter beschermt tegen Covid-19 is onduidelijk. Mogelijk heeft het te maken met een stollingsfactor, waar mensen met deze bloedgroep minder van hebben. Bloedstolsels blijken de ziekte immers te verergeren. Andere verklaringen moeten gezocht worden in bloedgroep-antigenen, die invloed hebben op de productie van antilichamen of in genetische verschillen tussen bloedgroepen.