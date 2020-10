Topwetenschappers: ‘Groepsimmuniteit is een gevaarlijke, onbewezen en onethische theorie’

De coronapandemie stoppen door te streven naar groepsimmuniteit is ‘een gevaarlijke denkfout en een idee dat niet wordt ondersteund door wetenschappelijk bewijs’. Daarvoor waarschuwen tachtig bekende wetenschappers in een open brief in de Lancet.

De internationale topwetenschappers schrijven dat de groeiende belangstelling voor groepsimmuniteit voortkomt uit een ‘wijdverspreide demoralisering en afnemend vertrouwen’, als gevolg van de strengere coronamaatregelen die overal weer worden ingevoerd.

Het beschermen van de kwetsbaren, terwijl het virus rondgaat onder jongeren, is geen uitweg, zeggen ze. “Ongecontroleerde transmissie onder jonge mensen kan leiden tot grote sterfte onder de hele bevolking. Dat is niet alleen een menselijk drama, maar heeft ook impact op de arbeidsmarkt en op de gezondheidszorg, die geen normale zorg meer kan leveren.”

Er is daarnaast geen bewijs dat mensen die besmet zijn geweest lang immuun blijven. “De lange isolatie van grote groepen mensen is praktisch onmogelijk en heel onethisch”, stellen ze. Bovendien is nooit bewezen dat groepsimmuniteit werkt om de pandemie te stoppen.