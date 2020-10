Waarom sommige vrienden je meer steunen dan andere

Je hebt vrienden met wie je vooral lacht in het café en je hebt vrienden bij wie je altijd terecht kunt als er wat is. De mate waarin je steun ontvangt van hen, blijkt af te hangen van hun onderlinge vriendschap.

Hoe meer verbonden een vriendengroep is, hoe meer jij het gevoel hebt dat een vriend of vriendin je steunt en de groep een vangnet vormt als je in nood bent. Dat blijkt uit een nieuwe studie van onder meer sociaal psycholoog Jonathan Stahl van de Ohio State University. “Je kunt twee vrienden hebben, die jou allebei erg steunen, maar als zij samen ook goed bevriend zijn, voel je je nog meer gesteund,” aldus Stahl.

Vriendschappen zijn goed voor je gezondheid. Een meta-analyse uit 2015 van 70 studies onder meer dan 3,4 miljoen mensen ontdekte dat de afwezigheid van goed sociale contacten een even groot gezondheidsrisico vormt als het roken van 15 sigaretten per dag. En dat gold voor mensen van alle leeftijden. Sterkere sociale relaties leiden tot een hogere levensverwachting en zouden bijna net zo goed zijn voor je gezondheid als sporten.

“Hoe sterker en meer onderling verbonden je sociale netwerk is, hoe meer je het gevoel hebt dat je op je vrienden kunt steunen,” zegt psycholoog David Lee van de universiteit van Buffalo. “Het helpt als je vrienden van elkaar op aan kunnen, zoals jij ook op hen steunt.”