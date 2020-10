Dit is het belangrijkste inzicht uit de gelukswetenschap

Gelukswetenschappers zijn het over één ding eens: gelukkig zijn is niet iets ingewikkelds waar je heel erg je best voor moet doen. Er zijn eigenlijk maar drie voor de hand liggende factoren, die belangrijk zijn voor een gelukkig leven: materiële zekerheid, sociale relaties en zingeving.

Maar volgens Hilke Brockmann, professor sociologie aan de Jacobs University in Bremen, is het allerbelangrijkste inzicht uit haar vakgebied dat geld geen ‘onbegrensde geluksbrenger’ is. Het is ‘een van de grootste eye-openers in het geluksonderzoek’, vertelt ze in Der Spiegel.

Brockmann en de meeste andere geluksonderzoekers gaan er vanuit dat het vooral ongelijkheid is die iemand ongelukkig maakt: je wil niet veel armer of rijker zijn dan de mensen om je heen. Daarom eindigen Noord-Europese landen zo hoog op gelukslijstjes. “Hoe gelijker een samenleving is, hoe gelukkiger,” aldus Brockmann.

De socioloog legt uit dat voor persoonlijk geluk drie fundamenten nodig zijn. “Er moet genoeg geld zijn. De mensen moeten materieel verzekerd zijn.” Niet rijk, wel zonder zorgen dus.

Ten tweede hebben gelukkige mensen goede sociale verhoudingen. “Op gelijke hoogte met familie en vrienden.” Geen hordes contacten, maar wel een liefdevolle kring van fijne relaties.

Ten derde is een vorm van zingeving belangrijk. “Gelukkig is wie het gevoel heeft zijn tijd op aarde niet zinloos te verbeuzelen,” aldus Brockmann. Een soort doel in het leven of laten we zeggen dat je het gevoel moet hebben dat je ertoe doet. Brockmann: “Veel meer kan het geluksonderzoek als advies niet geven.”