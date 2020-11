Coronapatiënt zonder symptomen verspreidt virus 70 dagen lang

Wetenschappers komen met een opmerkelijke casestudy: een vrouw met leukemie, die besmet was met het coronavirus, ademde 70 dagen na de besmetting nog virusdeeltjes uit. Ze had geen symptomen.

Niet eerder werd vastgesteld dat iemand zo lang het virus bij zich droeg. Het heeft waarschijnlijk te maken met het verzwakte immuunsysteem van de vrouw. De casestudy moet artsen en verpleegkundigen erop wijzen dat mensen zonder symptomen met een minder sterke weerstand, zoals kankerpatiënten, het virus een veel langere tijd kunnen verspreiden dan anderen. Voorzichtigheid is dus geboden.

De vrouw bleek begin maart besmet en testte daarna nog 13 keer positief voor het virus uit haar lichaam was. Al die tijd had ze geen symptomen. De wetenschappers benadrukken dat het niet per se betekent dat de vrouw veel andere mensen besmet, maar het kan wel. “Lab-onderzoek wijst uit dat het virus dat de patiënt afscheidt nog steeds in staat is om een productieve infectie te veroorzaken bij transmissie,” schrijven de onderzoekers in vakblad Cell.

Dat patiënten zolang in enige mate besmettelijk zijn, komt waarschijnlijk hoogstzelden voor en hangt samen met een verzwakt immuunsysteem. Het gaat hier slechts om één geval. Al te grote conclusies moeten dus worden vermeden, maar opvallend is het wel.