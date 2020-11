Harvard-onderzoekers: PFAS kan effectiviteit coronavaccin verminderen

Bepaalde chemicaliën die in een heleboel producten voorkomen, zouden de werking van het nieuwe coronavaccin negatief kunnen beïnvloeden. Daarvoor vrezen onderzoekers van Harvard, schrijft The Guardian.

Het gaat om PFAS, oftewel poly- en perfluoralkylstoffen. Dit is een verzamelnaam van 6000 chemische stoffen, die in onder meer kleding, pizzadozen en anti-aanbakpannen zitten. De stoffen zijn ook al in ons drinkwater aangetroffen, waardoor overheden steeds meer urgentie voelen om er iets tegen te doen.

Onderzoek van Harvard toonde eerder al aan dat kinderen die zijn blootgesteld aan PFAS een veel lagere concentratie antilichamen in hun bloed hadden na vaccins tegen tetanus en difterie. Een vervolgstudie onder volwassenen vond gelijksoortige resultaten. Ondertussen is er nog een specifiek type PFAS, perfluorobutyraat (PFBA) dat zich opstapelt in de longen en de kans op een ernstig verloop van Covid-19 kan vergroten, zo blijkt uit ander, nog niet gepubliceerd onderzoek van Harvard.

“Mensen met een hoge blootstelling aan PFAS hebben een te laag niveau van antilichamen in het bloed na vier vaccinaties tegen difterie en tetanus,” aldus Philippe Grandjean, adjunct-professor omgevingsgezondheid aan de universiteit van Harvard. “Dus als het coronavaccin op dezelfde manier werkt, zal PFAS de werking ervan wellicht verminderen.”

“In deze fase weten we echter nog niet of PFAS impact heeft op het coronavaccin, maar het is een risico,” vervolgt Grandjean, die de studies uitvoerde. “We moeten er maar het beste van hopen.”