‘Er zijn veel meer gevaccineerde mensen nodig voor groepsimmuniteit’

In het voorjaar werd gezegd door als 60 of 70 procent van de bevolking resistent zou zijn, de pandemie zou uitdoven. Een van de mensen die dat zei was dr. Fauci.

Maar die heeft stilletjes dat percentage verhoogd. Hij heeft het nu over minstens 80 procent.

Ongeveer een maand geleden begon hij in televisie-interviews “70, 75 procent” te zeggen. En vorige week zei hij in een interview met CNBC News “75, 80, 85 procent” en “75 tot 80 plus procent.”

Wat is het? De New York Times vroeg het hem. Hij geeft toe dat hij de doelpalen tijdens de wedstrijd heeft verplaatst. Deels omdat we nu meer weten van het vaccin. Maar ook omdat hij het echte cijfer noemen destijds te ontmoedigend vond.

Hoe moeilijk het ook is om te horen, zegt hij, hij gelooft dat het bijna 90 procent immuniteit zal kosten om het virus tot staan te brengen – bijna net zoveel als nodig is om een ​​uitbraak van mazelen te stoppen.

Gevraagd wat ze vinden van de conclusies van Dr. Fauci, zeggen prominente epidemiologen tegen de NYT dat hij gelijk zou kunnen hebben. De eerste schattingen van 60 tot 70 procent waren bijna zeker te laag, zeiden ze, en het virus wordt steeds beter overdraagbaar, dus er is meer immuniteit nodig om het te stoppen.