’Dikke buik gevaarlijk’

Niet iedereen met overgewicht loopt extra gevaar bij een coronabesmetting, maar wel de mensen met een dikke buik. Buikvet geeft veel extra risico, vet op de heupen maakt minder uit.

Dat hebben medisch onderzoekers van het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam volgens eigen zeggen vastgesteld. „De plaats waar het vet zit, is belangrijk voor het risico op een ongunstig verloop bij Covid-19”volgens Cathelijne van Zelst, arts-onderzoeker. Haar team volgde 86 patiënten met Covid-19 vanaf het moment dat ze op de spoedeisende hulp kwamen. Van deze groep kregen 31 patiënten ernstige problemen met hun longen. De bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift BMJ Open Respiratory Research.