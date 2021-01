‘Wetenschappers Wuhan in 2017 gebeten door besmette vleermuizen’

Op beelden uit 2017 van de Chinese televisie is te zien hoe wetenschappers van een laboratorium in Wuhan in een grot vleermuizen onderzoeken. Volgens media uit Taiwan zijn ze onvoldoende beschermd en worden ze gebeten door de dieren, die vermoedelijk het coronavirus bij zich droegen.

Wetenschappers van het Wuhan-laboratorium gaven toe dat ze gebeten waren terwijl ze monsters verzamelden in een grot waar met coronavirus geïnfecteerde vleermuizen leven.

Een onderzoeker zei dat de tanden van een dier ‘als een naald’ door zijn rubberen handschoenen gingen.

Personeel in de topgeheime faciliteit werd ook getoond met vleermuizen zonder handschoenen en werkten aan ‘levende virussen’ zonder maskers, in strijd met de strikte veiligheidsregels van de Wereldgezondheidsorganisatie voor persoonlijke beschermingsmiddelen. De Chinese TV zond de beelden uit in een trotse reportage over de wetenschap en hoe het laboratorium in Wuhan doorzocht naar de oorsprong van SARS. Maar met terugwerkende kracht roepen de onthullingen verdere vragen op over de oorsprong van Covid-19.