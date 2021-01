Vaker droge hoest en keelpijn bij Britse coronavariant

De Britse variant lijkt iets andere klachten te veroorzaken dat het oorspronkelijke coronavirus. Volgens een Britse studie zorgt de mutatie vaker voor hoesten en een zere keel. Verlies van smaak en reuk komen juist minder vaak voor.

In Nederland zal de Britse variant binnen enkele weken de overhand krijgen. Typische symptomen van Covid-19, zoals dus hoesten en een zere keel, maar ook vermoeidheid en spierpijn komen daardoor vaker voor, blijkt uit onderzoek van het Britse Nationaal Statistiekbureau (ONS). Het verklaart mogelijk ook de snellere verspreiding van het virus, klinkt het.

Over het algemeen rapporteerden coronapatiënten met variant B117 meer klachten, maar verloren ze minder vaak hun reuk- en smaakvermogen. Hoesten werd 27 tot 35 procent vaker genoemd als klacht, maar ook keelpijn, vermoeidheid en spierpijn kwamen opmerkelijk vaker voor bij mensen die de Britse mutatie onder de leden hadden. Kortademigheid kwam niet vaker voor.

“Deze variant is sterker overdraagbaar en besmette personen lijken meer virusdeeltjes in hun lichaam te hebben, wat betekent dat ze meer virus produceren,” aldus Lawrence Young, professor moleculaire oncologie aan de University of Warwick. Dat het virus dodelijker zou zijn, zoals door de Britse premier Boris Johnson werd beweerd, bevestigen de wetenschappers niet. Eerder werd ook al gezegd dat daar geen enkel bewijs voor is.