Dit signaal voorspelt dat je relatie binnenkort op de klippen loopt

Nog voordat je het zelf weet, zijn er al tekenen dat je relatie mogelijk gaat eindigen. Maanden van tevoren blijken partners namelijk al andere taal te gaan gebruiken, blijkt uit een nieuwe studie.

De onderzoekers analyseerden meer dan 1 miljoen Reddit-berichten en toonden aan dat mensen andere woorden gingen gebruiken zelfs in gesprekken die helemaal niets met hun relatie te maken hadden. Dat gebeurde tot wel drie maanden voor de breuk definitief werd.

Voorafgaand aan een relatiebreuk gebruiken mensen niet alleen de woorden ‘ik’ en ‘wij’ vaker, maar ook termen die aangeven dat ze iets aan het verwerken zijn. Ook was er een sterke terugval in analytisch denken in de maanden voor een relatie op de klippen liep. De verandering in taalgebruik piekte in de week van de breuk en de woordkeuze werd weer normaal zo’n half jaar na het einde van de relatie.

“Dit zijn tekenen dat mensen het psychisch zwaar hebben. Ze denken veel na en zijn bezig met verwerken. Ze zijn dan meer op zichzelf gericht en minder bezig met het analyseren van andere zaken,” zegt onderzoeksleider Sarah Seraj van de universiteit van Texas.

Opvallend genoeg, maakte het niet uit wie de relatie beëindigde. Bij beide partners veranderde het taalgebruik.